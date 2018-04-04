Трамп заявил о намерении США продолжать отправлять солдат в страны Балтии

Латвии и Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен продолжать отправлять американских солдат в страны Балтии. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на опубликованную Декларацию безопасности США и стран Балтии. «Соединённые Штаты намерены продолжать периодическую отправку в страны Балтии солдат для усиления сдерживания и поддержки усилий Эстонии Литвы в развитии национальной обороны», — говорится в декларации, которая была одобрена Трампом и лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

Американский президент заявил, что страны Балтии являются хорошими союзниками, и отметил, что США всегда поддерживали их суверенитет.

Ранее стало известно, что более пяти тысяч военных США примут участие в учениях в Балтийском регионе.