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Трамп заявил о намерении США продолжать отправлять солдат в страны Балтии
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Трамп заявил о намерении США продолжать отправлять солдат в страны Балтии 

RT на русском 1 час назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен продолжать отправлять американских солдат в страны Балтии. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на опубликованную Декларацию безопасности США и стран Балтии. «Соединённые Штаты намерены продолжать периодическую отправку в страны Балтии солдат для усиления сдерживания и поддержки усилий Эстонии, Латвии и Литвы в развитии национальной обороны», — говорится в декларации, которая была одобрена Трампом и лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.
Американский президент заявил, что страны Балтии являются хорошими союзниками, и отметил, что США всегда поддерживали их суверенитет.
Ранее стало известно, что более пяти тысяч военных США примут участие в учениях в Балтийском регионе.
RT на русском: последние новости
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