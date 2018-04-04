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США оставят войска в Сирии
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США оставят войска в Сирии 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Администрация США приняла решение продлить свое военное присутствие в Сирии. Об этом 4 апреля заявил директор нацразведки США Дэниел Коутс.
По его словам, об этом договорились на заседании Совета национальной безопасности, которое состоялось 3 апреля под председательством президента США Дональда Трампа.
При этом чуть ранее Трамп выступил с заявлением, что если Саудовская Аравия хочет, чтобы американские военные остались в Сирии, Эр-Рияду «придется это оплатить». Это заявление цитирует катарский телеканал Al Jazeera. Известно, что до того состоялись телефонные переговоры Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана, однако в заявлении, распространенном Белым домом по итогам разговора, о финансовых договоренностях ничего сказано не было.
В марте этого года президент США заявлял, что американские военные будут выведены из Сирии сразу после того, как будет разгромлена группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).
При этом глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел заявил 3 апреля, что возникает вопрос «стабилизации» отвоеванных у террористов регионов в Сирии, и для этого могут понадобиться военные. Плюс к этому он добавил, что «ситуация в Сирии становится все сложнее».
Как сообщила 2 апреля CNN, в Сирию дополнительно могут быть направлены порядка 2 тысяч человек. Точная численность уже присутствующих там американских военных колеблется по разным оценкам от 500 до 4000 человек.
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