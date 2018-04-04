США оставят войска в Сирии

По его словам, об этом договорились на заседании Совета национальной безопасности, которое состоялось 3 апреля под председательством президента США Дональда Трампа

При этом чуть ранее Трамп выступил с заявлением, что если Саудовская Аравия хочет, чтобы американские военные остались в Сирии, Эр-Рияду «придется это оплатить». Это заявление цитирует катарский телеканал Al Jazeera. Известно, что до того состоялись телефонные переговоры Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана, однако в заявлении, распространенном Белым домом по итогам разговора, о финансовых договоренностях ничего сказано не было.

В марте этого года президент США заявлял, что американские военные будут выведены из Сирии сразу после того, как будет разгромлена группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ ).

При этом глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел заявил 3 апреля, что возникает вопрос «стабилизации» отвоеванных у террористов регионов в Сирии, и для этого могут понадобиться военные. Плюс к этому он добавил, что «ситуация в Сирии становится все сложнее».

Как сообщила 2 апреля CNN, в Сирию дополнительно могут быть направлены порядка 2 тысяч человек. Точная численность уже присутствующих там американских военных колеблется по разным оценкам от 500 до 4000 человек.