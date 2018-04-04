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Президент США намерен покончить с ИГИЛ*
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Президент США намерен покончить с ИГИЛ* 

360tv.ru 17 минут назад
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что его страна не успокоится, пока в Ираке и Сирии не покончат с террористической группировкой «Исламское государство». По заявлению политика, несмотря на достигнутые успехи, США намерены продолжать борьбу с ИГИЛ*, сообщила "Газета.ru".
"Коалиция (во главе с США по борьбе с ИГ*) освободила почти 100% территории, которую когда-то удерживала ИГ* в Сирии и Ираке. Мы не успокоимся, пока с ИГ* не будет покончено" — Дональд Трамп.
Ранее Трамп пообещал как можно скорее вывести войска из ближневосточных стран. По его словам, за последние семь лет Америка потратила колоссальные суммы из бюджета. Но прежде чем состоится вывод войск, следует покончить с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещена на территории России.
3 апреля Дональд Трамп пообщался с главами Прибалтийских республик. Обсуждая с ними вопросы мировой политики, президент отметил, что несмотря на свою жесткую позицию по отношению к Москве, он все еще готов пойти на диалог с Россией.
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