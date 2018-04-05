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Сенат Мексики попросил прекратить сотрудничество с США
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Сенат Мексики попросил прекратить сотрудничество с США 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Сенат Мексики попросил правительство страны прекратить сотрудничество с США в нескольких областях из-за неуважительного отношения со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в коммюнике сената, передает РИА «Новости».
"Просим правительство республики прекратить двустороннее сотрудничество с США по миграции и борьбе с организованной преступностью, пока президент Дональд Трамп не будет вести себя вежливо и с уважением по отношению к Мексике", — гласит текст документа.
Помимо этого, мексиканские сенаторы осудили планы США использовать военных для охраны границы с Мексикой.
"Сенат категорически отвергает намерение президента Дональда Трампа милитаризировать границу с Мексикой и считает эти действия еще одним оскорблением", — говорится в коммюнике.
Ранее Трамп призвал мобилизовать армию для охраны границы с Мексикой.
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