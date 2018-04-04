Ещё
Власти Мексики призвали Трампа разъяснить его планы по привлечению военных к охране границы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Мексики призвали Трампа разъяснить его планы по привлечению военных к охране границы 

RT на русском 35 минут назад
Посол Мексики в США Херонимо Гутьеррес заявил, что власти его страны потребовали от Вашингтона разъяснить заявление американского лидера Дональда Трампа о намерении привлечь военных к охране границы между двумя государствами. Об этом он рассказал CNN.
«Это, конечно же, не то, что мексиканское правительство приветствует, но как только у нас появятся дополнительные разъяснения, мы сможем рассчитывать на лучшее представление о ситуации», — сказал он.
Ранее телекомпания сообщала, что Трамп заявил, что в США рассматривают варианты по усилению охраны границы для борьбы с потоком нелегальных мигрантов и наркотиков за счёт военнослужащих.
2 апреля президент США призвал конгресс принять закон об охране границы, чтобы страну не украли.
RT на русском: последние новости
Трамп рассказал о сильных мексиканских законах По меньшей мере 17 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Турции Трамп объявил о планах назначить своего врача министром по делам ветеранов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений351
Названо число пострадавших в штаб-квартире YouTube8
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»155
Видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube15
Открыта новая форма аномальной материи5
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение