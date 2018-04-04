Власти Мексики призвали Трампа разъяснить его планы по привлечению военных к охране границы

Посол Мексики США Херонимо Гутьеррес заявил, что власти его страны потребовали от Вашингтона разъяснить заявление американского лидера Дональда Трампа о намерении привлечь военных к охране границы между двумя государствами. Об этом он рассказал CNN

«Это, конечно же, не то, что мексиканское правительство приветствует, но как только у нас появятся дополнительные разъяснения, мы сможем рассчитывать на лучшее представление о ситуации», — сказал он.

Ранее телекомпания сообщала, что Трамп заявил, что в США рассматривают варианты по усилению охраны границы для борьбы с потоком нелегальных мигрантов и наркотиков за счёт военнослужащих.

2 апреля президент США призвал конгресс принять закон об охране границы, чтобы страну не украли.