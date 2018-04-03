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Спецпосланник США заверил, что борьба с ИГ* в Сирии будет завершена
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Спецпосланник США заверил, что борьба с ИГ* в Сирии будет завершена 

РИА Новости 35 минут назад
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Спецпосланник США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) Бретт Макгерк заверил, что война с ИГ* в Сирии будет завершена.
Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе и повторил во вторник, что он раздумывает над уходом США из Сирии.
"Мы в Сирии, чтобы бороться с ИГ*. Это наша миссия, наша миссия не завершена, и мы эту миссию завершим", — сказал Макгерк, выступая на конференции в вашингтонском экспертном Институте мира.
США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны. По неофициальным данным, в Сирии может находиться до 2 тысяч американских военнослужащих.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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