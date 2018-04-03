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CNN составил рейтинг придуманных Трампом оскорблений
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CNN составил рейтинг придуманных Трампом оскорблений 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Телеканал CNN составил рейтинг придуманных Дональдом Трампом прозвищ. Отмечается, что эта идея возникла после того, как глава Белого дома в своём очередном посте в Twitter назвал предыдущего президента США «обманщиком Обамой».
Thank you to Rasmussen for the honest polling. Just hit 50%, which is higher than Cheatin’ Obama at the same time in his Administration.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 апреля 2018 г. Ранее Дональд Трамп назвал главу КНДР «маленьким человеком-ракетой» (Little Rocket Man). Кроме того, в топ попали прозвища «Лгущий Тед» (Lyin' Ted) и «Слабый». Первое Трамп использовал Теда Круза и Джеба Буша соответственно.
Между тем, по прогнозам The New York Times, Дональд Трамп в течение первого срока своего президентства оскорбит людей, организации и СМИ более 600 раз. По информации издания, в первые полгода нападкам главы Белого дома подверглись 50 человек, а во время президентской гонки — нелестных отзывов в свой адрес удостоились 350.
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