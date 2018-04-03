Си Цзиньпин и Путин должны вместе пощадить Трампа

Китай и США очень похожи, в обеих странах принято поддерживать слабых, уважать пожилых и заботиться о младшем поколении

Два выдающихся лидера Си Цзиньпин Путин снова стали главами своих государств. Это, несомненно, позволит Китаю и России вступить в новый цикл стабильного и быстрого развития, я вдруг подумал, что для многих США, эта прежде спесивая, деспотичная империя, которая в последние годы начала демонстрировать слабость, выглядит чем-то чрезмерно надменным.

Дональд Трамп , которым я глубоко восхищаюсь, на самом деле уже семидесятилетний старик

Давайте снова посмотрим на Китай при Си Цзиньпине — он «сворачивает горы», перестраивает международную обстановку на основе принципа мирного сосуществования, строит «сообщество единой судьбы», делает все для того, чтобы «Один пояс, один путь» и идея усиления всестороннего сотрудничества стала известна во всем мире.

С другой стороны, власть Дональда Трампа, срок полномочий которого закончится меньше, чем через три года, несравнима со властью Си Цзиньпина, от которого зависит дальнейшее стабильное развитие Китая, и с властью Владимира Путина, который будет находиться на посту еще, по крайней мере, пять лет. Трамп не только все время подвергается нападкам как внутри страны, так и за ее пределами, вся его администрация словно лодка, попавшая в шторм. Никто и не надеется на стабильность, что очень беспокоит людей.

Си Цзиньпин и Путин совершенно разные, но оба обладают высоким уровнем поддержки в народе и оба сравнительно моложе Трампа. Поэтому я действительно беспокоюсь за американского президента — а не будут ли Си Цзиньпин и Путин «обижать» его?

Трамп, фактически, очень похож на этих двоих — он точно такой же энергичный, мудрый, дальновидный в плане экономики человек. Однако ему недостает поддержки СМИ в продвижении и правильной трактовке его замечательных идей, поэтому иногда его шутливые твиты становятся предметом насмешек и неправильно трактуются. Добавим к этому и то, что президенту приходится противостоять демократам. Пусть даже Трамп и хочет идти рука об руку с Китаем и Россией, стать хорошими партнерами, вместе управлять миром, мечты его вряд ли станут явью, учитывая ограничения со стороны двухпалатного парламента. Также есть европейская элита, которой помогал Трамп, но они хотят, чтобы он решал их проблемы без каких-то ответных действий с их стороны. Таким образом, у США остаются только два «послушных» партнера из Азии — Япония Южная Корея . Каждый год они тратят немалые средства на покупку американского вооружения и военной техники, но в случае, если ситуация на Корейском полуострове действительно улучшится, доход с продаж Южной Корее американской военной техники, возможно, уменьшится. И если останется только Япония и маленький Тайвань, ситуация с доходами с продажи оружия в этих странах также будет малообещающей. В общем Трампа окружают внешние и внутренние проблемы. Добавим к этому нестабильность самой администрации — решения то и дело меняются, поэтому их трудно воплотить в жизнь. Решить эту проблему президенту действительно нелегко.

Давайте снова взглянем на дружбу Трампа и Си Цзиньпина — с точки зрения КНР она представляет собой символ того, что Китай обогнал США. Поэтому я предлагаю Си Цзиньпину и Путину проявить великодушие и ни в коем случае не обижать горячо любимого мной президента Трампа. Кроме того, надеюсь на то, что такие дальновидные политики, как президент России и председатель КНР, будут лучше относиться к Трампу, окажут ему посильную помощь, возможно, даже задумаются над тем, чтобы поддержать его в следующей президентской гонке. Я твердо уверен, что все это поможет не только Трампу, но также Китаю и России.

Еще 11 ноября 2016, день президентских выборов в США, когда Дональд Трамп еще отставал от Хиллари Клинтон , я написал следующие строки: «Я предсказываю и надеюсь! Миру нужны перемены, а народу — справедливость! Трамп, стоящий во главе США, отвечает интересам Китая».

«Многие люди не разбираются в выборах, потому что не разбираются в политике. Многие политики и ученые не разбираются в выборах, потому что у них проблемы с IQ. Очень многие политики и ученые не разбираются в выборах не из-за низкого IQ, а из-за того, что они не видят слез народа».

Сначала я опубликовал эти строки на своей странице в WeChat. На следующий день статья под заголовком «Люди не понимают выборы, потому что не видят слез народа» появилась в номере «Сюнь Бао» от 12 ноября.

Впоследствии 21 января 2017 года (20 января в Вашингтоне) я опубликовал статью под названием «Общими усилиями мы сделаем мир прекрасным»; 8 декабря 2017 было опубликовано более десяти статей, и в каждой из них я приходил к одному выводу: «Трамп, стоящий по главе США, отвечает интересам Китая».