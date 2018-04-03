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CNN: военные США разработали план переброски десятков военнослужащих в Сирию
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CNN: военные США разработали план переброски десятков военнослужащих в Сирию 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 3 апреля. Военные США разработали план переброски нескольких десятков военнослужащих в Сирию в дополнение к 2 тыс. американских военных. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на официальные источники.
По их данным, Пентагон начал разработку переброски дополнительного контингента войск в Сирию еще до того, как в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может очень скоро свернуть свое присутствие в этой арабской стране. Источники сообщают, что целью увеличения численности контингента является усиление безопасности американских военных, которые уже находятся в Сирии.
По данным телекомпании, план переброски новых войск в Сирию обсудят во вторник на заседании Совета национальной безопасности США. Источники CNN затрудняются ответить, какое влияние могут иметь на судьбу этого плана высказывания Трампа о скором уходе США из Сирии.
В декабре прошлого года официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что в Сирии находятся приблизительно 2 тыс. американских военнослужащих. Их перебросили в северные районы страны для борьбы с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
США также оказывают помощь в борьбе с ИГ группировке «Силы демократической Сирии» (СДС), состоящей в основном из сирийских курдов. Это вызывает недовольство Турции, которая считает, что в состав СДС входят боевики Рабочей партии Курдистана, запрещенной турецкими властями. Турция требует от США вывести своих военнослужащих из сирийского города Манбидж, который находится в руках СДС, однако американская сторона отвечает отказом.
Трамп заявил в четверг, выступая в Ричфилде (штат Огайо), что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома группировки «Исламское государство». В четверг в районе сирийского города Манбидж в результате взрыва самодельной бомбы погибли двое военнослужащих коалиции по борьбе с ИГ во главе США. Один из погибших военных был американцем, другой — британцем.
Соединенные Штаты направляют подкрепление в сирийский город Манбидж, который находится под контролем отрядов «Сил демократической Сирии» (СДС), поддерживаемых Вашингтоном, сообщил в понедельник телеканал Al-Arabiya со ссылкой на собственные местные источники. Около 300 американских военных выдвигаются в Манбидж из региона, расположенного севернее Алеппо.
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