В МИД назвали ненормальным отсутствие экономических отношений с США

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Адвокаты в суде оспаривают запрет Саакашвили на въезд на Украину

В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения

У России есть позитивная программа в отношениях с США, заявили в МИД