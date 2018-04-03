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В МИД назвали ненормальным отсутствие экономических отношений с США
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В МИД назвали ненормальным отсутствие экономических отношений с США
РИА Новости
43 минуты назад
Комментарии
ОТСУТСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С
США
ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНО НЕНОРМАЛЬНОЙ СИТУАЦИЕЙ —
МИД РФ
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