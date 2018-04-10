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Трамп признал, что фермеры США пострадают от пошлин
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Трамп признал, что фермеры США пострадают от пошлин 

Вести Экономика 56 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Президент США Дональд Трамп признал, что американские фермеры могут пострадать от китайских пошлин, но заявил, что положение фермеров улучшится в долгосрочной перспективе, сообщает CNNMoney.
Президент США Дональд Трамп. Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO
По мнению Трампа, негативные последствия пошлин для фермеров не повлияют на его политическую судьбу.
Фермеры — «большие патриоты», заявил Трамп в понедельник в Белом доме. «Они понимают, что делают это для страны. И мы все им компенсируем. И в конце концов они будут намного сильнее, чем сейчас», — сказал он.
Трамп подчеркнул в понедельник, что фермеры выиграют от результатов переговоров США с Китаем и от пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) с Канадой и Мексикой. Президент США также поручил Министерству сельского хозяйства изучить другие способы защиты американских фермеров от китайских пошлин.
Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе США обнародовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируется ввести пошлины в размере 25%.
В ответ Китай решил ввести пошлины в размере 25% на 106 видов американских товаров, включая соевые бобы, на сумму до $50 млрд в год.
Комментируя действия Китая, президент США отметил: «Нехорошо, что они ударили по фермерам, в частности, потому что они думают, что это ударит по мне».
Айова, Небраска, Индиана и Миссури — штаты, которые проголосовали за Трампа в 2016 году, — являются основными производителями сои, а Китай — крупнейший экспортный рынок для них.
Ранее Пекин ввел пошлины на американские фрукты, женьшень, орехи, вино и свинину в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия.
Ожидается, что США не будут применять свои тарифы, по крайней мере, до июня, заявляли торговый представитель США Роберт Лайтхизер, главный экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу и другие высокопоставленные чиновники.
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