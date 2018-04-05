Трамп на Саммите Америк призовет к торговле с США, а не с Китаем

ВАШИНГТОН, 5 апреля. / ТАСС /. Президент США Дональд Трамп на предстоящем в Перу Саммите Америк намерен отстаивать интересы страны в сфере торговли, подчеркивая, что Соединенные Штаты — партнер лучше, чем Китай . Об этом в четверг во время брифинга в режиме телеконференции журналистам сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

По его словам, на саммите Трамп намерен сконцентрировать внимание на обсуждении и продвижении «честной и взаимовыгодной торговли в регионе». Кроме того, американский лидер собирается продемонстрировать, что «США — это наилучший партнер в Западном полушарии».

"Президент Трамп дал ясно понять, что с точки зрения его экономической политики китайская экономическая агрессия в регионе не продуктивна для полушария и Соединенные Штаты должны оставаться наиболее предпочтительным партнером", — добавил представитель.