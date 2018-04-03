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В Белом доме рассказали о торговой войне с Китаем
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В Белом доме рассказали о торговой войне с Китаем 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Торговый советник Белого дома Питер Наварро не считает, что экономические отношения Китая с США будут развиваться по принципу «око за око», передает Reuters со ссылкой на интервью телеканалу CNBC.
"Я не думаю, что (торговые) отношения (между странами) будут работать по принципу действие-ответ, действие-ответ. Так не должно происходить, это только приведет к эскалации конфликта", — сказал Наварро.
Советник подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «твердо привержен» сдерживанию напряженности между странами в экономических отношениях.
Полемика о возможной торговой войне между США и Китаем началась после того, как Соединенные штаты ввели ввозные пошлины на алюминий и сталь. Ранее стало известно, что Китай ввел ответные пошлины в отношении США.
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