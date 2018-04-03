В Белом доме рассказали о торговой войне с Китаем

Торговый советник Белого дома Питер Наварро не считает, что экономические отношения Китая США будут развиваться по принципу «око за око», передает Reuters со ссылкой на интервью телеканалу CNBC.

"Я не думаю, что (торговые) отношения (между странами) будут работать по принципу действие-ответ, действие-ответ. Так не должно происходить, это только приведет к эскалации конфликта", — сказал Наварро.

Советник подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «твердо привержен» сдерживанию напряженности между странами в экономических отношениях.

Полемика о возможной торговой войне между США и Китаем началась после того, как Соединенные штаты ввели ввозные пошлины на алюминий и сталь. Ранее стало известно, что Китай ввел ответные пошлины в отношении США.