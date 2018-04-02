Трамп поздравил главу Египта с победой на выборах

"Президент Трамп выразил искренние поздравления ас-Сиси в связи с победой на президентских выборах, отметив, что окончательные результаты продемонстрировали степень доверия египетского народа президенту страны", — сообщает агентство.

Как отмечается, американский лидер также объявил о «стремлении США развивать стратегические отношения с Египтом».

Ранее сообщалось, что действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил в ходе голосования на выборах главы государства 97% голосов.