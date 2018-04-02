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Трамп поздравил главу Египта с победой на выборах
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Трамп поздравил главу Египта с победой на выборах 

Газета.Ru 1 час назад
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил главу Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с победой на президентских выборах, передает Reuters.
"Президент Трамп выразил искренние поздравления ас-Сиси в связи с победой на президентских выборах, отметив, что окончательные результаты продемонстрировали степень доверия египетского народа президенту страны", — сообщает агентство.
Как отмечается, американский лидер также объявил о «стремлении США развивать стратегические отношения с Египтом».
Ранее сообщалось, что действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил в ходе голосования на выборах главы государства 97% голосов.
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