В Стамбуле начали учить украинский язык

Об этом он написал в Facebook.

«В старейшем высшем учебном заведении Турции — Стамбульском университете — открылась специальность «украинский язык и литература». Уверен, что такой шаг позволит нам еще больше углубить дружественные отношения между нашими странами», — написал Порошенко. Он также заявил, что Украина и Турция продолжают сотрудничество в сфере экономики. В данный момент, по словам Порошенко, он надеется на завершение переговоров по созданию зоны свободной торговли.

В приложенном к записи видео также рассказывается о том, что в ВУЗах Украины учатся 2,7 тыс. граждан Турции, в то время, как в турецких университетах — 500 украинцев.