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В Стамбуле начали учить украинский язык
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Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня

В Стамбуле начали учить украинский язык 

Украина.ру 43 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом он написал в Facebook.
«В старейшем высшем учебном заведении Турции — Стамбульском университете — открылась специальность «украинский язык и литература». Уверен, что такой шаг позволит нам еще больше углубить дружественные отношения между нашими странами», — написал Порошенко. Он также заявил, что Украина и Турция продолжают сотрудничество в сфере экономики. В данный момент, по словам Порошенко, он надеется на завершение переговоров по созданию зоны свободной торговли.
В приложенном к записи видео также рассказывается о том, что в ВУЗах Украины учатся 2,7 тыс. граждан Турции, в то время, как в турецких университетах — 500 украинцев.
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