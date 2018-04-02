Жена Ярошенко о решении США: наша страна расплачивается людьми

«Этого следовало ожидать. Вот ответ на работу наших властей. Идет конфронтация интересов Америки и России, и все, что может США — действовать таким образом, исподтишка. Мы напрямую ракетами угрожаем, а они вот так. Наша страна расплачивается людьми», — заявила Виктория в беседе с НСН.

Она отметила, что не знает, как бороться дальше, так как «все, что от нас зависит, мы сделали, даже Москалькова написала Трампу». «Наверное, наша страна не в силах защищать свой народ. Права и свободы наших граждан — наверное, это нам не нужно. Даже самое простое — возбудить уголовные дела по поводу похищения и незаконного вывоза в третью страну. Но нам не дают возбудить это дело, даже Ростовская прокуратура не дает нам это сделать. Я так понимаю, что наша страна работает на Америку», — заключила Ярошенко.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Трамп не нашел оснований для помилования Ярошенко.

Новости США: Американец, по ошибке отсидевший в тюрьме 31 год, получил миллион долларов