Трамп рассказал лидерам стран Балтии о своем отношении к России

"По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей", — цитирует американского лидера ТАСС

В качестве иллюстрации своей жесткой позиции Трамп привел решение о поставках энергоносителей за рубеж, что не может устраивать Москву.

Он пообещал, что если США не удастся диалог с Россией, то журналисты «узнают об этом первыми».