Трамп рассказал лидерам стран Балтии о своем отношении к России 

Президент США Дональд Трамп признал, что занимает самую жесткую позицию по отношению к России среди всех предыдущих президентов страны, но надеется, что сможет наладить «отличный диалог» с Москвой. Об этом он заявил в Белом доме в ходе совместной пресс-конференции с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы Керсти Кальюлайд, Далей Грибаускайте и Раймондсом Вейонисом.
"По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей", — цитирует американского лидера ТАСС.
В качестве иллюстрации своей жесткой позиции Трамп привел решение о поставках энергоносителей за рубеж, что не может устраивать Москву.
Он пообещал, что если США не удастся диалог с Россией, то журналисты «узнают об этом первыми».