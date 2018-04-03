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Трамп рассказал лидерам стран Балтии о своем отношении к России
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Трамп рассказал лидерам стран Балтии о своем отношении к России 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Президент США Дональд Трамп признал, что занимает самую жесткую позицию по отношению к России среди всех предыдущих президентов страны, но надеется, что сможет наладить «отличный диалог» с Москвой. Об этом он заявил в Белом доме в ходе совместной пресс-конференции с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы Керсти Кальюлайд, Далей Грибаускайте и Раймондсом Вейонисом.
"По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей", — цитирует американского лидера ТАСС.
В качестве иллюстрации своей жесткой позиции Трамп привел решение о поставках энергоносителей за рубеж, что не может устраивать Москву.
Он пообещал, что если США не удастся диалог с Россией, то журналисты «узнают об этом первыми».
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