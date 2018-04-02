Трамп обвинил CNN и NBC в распространении «фейковых новостей»

"Очень смешно видеть, как сети фейковых новостей — одни из самых нечестных людей, с которыми я когда либо имел дело, — критикуют Sinclair Broadcasting за предвзятость. Sinclair намного лучше, чем CNN и еще более фейковое, просто смешное NBC ", — написал Трамп в Twitter.

Ранее ряд телеканалов и газет раскритиковали Sinclair Broadcasting Group за то, что ведущие каналов группы по всей стране зачитали в эфире одно и то же обращение. В обращении содержалось предупреждение о «фейковых новостях», а зрителей просили при обнаружении недостоверной информации в эфире оставлять соответствующие комментарии на сайтах каналов.

Политические партии в США обвиняют друг друга в распространении «фейковых новостей», а Трамп резко критикует телеканалы, критически настроенные к нему самому. Несмотря на то, что сетевые вещатели постоянно распространяют информацию среди принадлежащих им телеканалов, зачитывание одного и того же текста в эфире было расценено в ряде СМИ как возможное вмешательство владельца в редакционную политику.

Sinclair Broadcasting Group владеет или управляет примерно 200 местными телеканалами в США.