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Трамп обвинил CNN и NBC в распространении «фейковых новостей»
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Трамп обвинил CNN и NBC в распространении «фейковых новостей» 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил в защиту корпорации Sinclair Broadcast Group — крупнейшего владельца телестанций в стране. По заявлению Трампа, «фейковые новости» в лице кабельных телеканалов несправедливо критикуют корпорацию.
"Очень смешно видеть, как сети фейковых новостей — одни из самых нечестных людей, с которыми я когда либо имел дело, — критикуют Sinclair Broadcasting за предвзятость. Sinclair намного лучше, чем CNN и еще более фейковое, просто смешное NBC", — написал Трамп в Twitter.
Ранее ряд телеканалов и газет раскритиковали Sinclair Broadcasting Group за то, что ведущие каналов группы по всей стране зачитали в эфире одно и то же обращение. В обращении содержалось предупреждение о «фейковых новостях», а зрителей просили при обнаружении недостоверной информации в эфире оставлять соответствующие комментарии на сайтах каналов.
Политические партии в США обвиняют друг друга в распространении «фейковых новостей», а Трамп резко критикует телеканалы, критически настроенные к нему самому. Несмотря на то, что сетевые вещатели постоянно распространяют информацию среди принадлежащих им телеканалов, зачитывание одного и того же текста в эфире было расценено в ряде СМИ как возможное вмешательство владельца в редакционную политику.
Sinclair Broadcasting Group владеет или управляет примерно 200 местными телеканалами в США.
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