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МИД: РФ опасается, что США могут ввести санкции против российских активов
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МИД: РФ опасается, что США могут ввести санкции против российских активов
РИА Новости
1 час назад
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МОСКВА
ОПАСАЕТСЯ, ЧТО
США
МОГУТ ВВЕСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ — ЗАМГЛАВЫ
МИД РФ
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