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МИД: РФ опасается, что США могут ввести санкции против российских активов
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МИД: РФ опасается, что США могут ввести санкции против российских активов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МОСКВА ОПАСАЕТСЯ, ЧТО США МОГУТ ВВЕСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ — ЗАМГЛАВЫ МИД РФ ПАНКИН
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