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Лавров прокомментировал слова Трампа о скором выводе войск из Сирии
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Лавров прокомментировал слова Трампа о скором выводе войск из Сирии
РИА Новости
50 минут назад
Фото:
РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
. ЛАВРОВ: ЕСЛИ ТРАМП ЗАЯВИЛ О СКОРОМ ВЫВОДЕ ВОЙСК ИЗ
СИРИИ
, ЭТО ДОЛЖНО ОЗНАЧАТЬ, ЧТО ОН ПРИВЕРЖЕН СВОИМ СЛОВАМ, БУДЕМ СМОТРЕТЬ
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