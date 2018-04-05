США могут ввести санкции против бизнесменов из РФ за «вмешательство в выборы» 

США могут уже в четверг ввести санкции против российских бизнесменов за «вмешательство в выборы» в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции», сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер и его источники.
Белый дом и министерство финансов США отказались подтвердить агентству данную информацию.
В марте США внесли в список санкций 19 российских граждан и 5 юридических лиц, обвинив их во вмешательстве в выборы в США, также против названных лиц было начато расследование командой спецпрокурора Роберта Мюллера.
Санкции могут быть введены против российских олигархов, в том числе тех, кто, по мнению США, связан с российским руководством, уточняет агентство.