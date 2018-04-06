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Активы лиц из РФ в США, попавших под санкции, заморожены
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Активы лиц из РФ в США, попавших под санкции, заморожены 

ТАСС 15 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Активы всех 24 лиц из России и 15 различных организаций, попавших под американские санкции, на территории под юрисдикцией США, при наличии таковых, заморожены, американцам отныне запрещено заключать с ними какие-либо сделки. Об этом говорится в пояснении, распространенном в пятницу министерством финансов Соединенных Штатов.
"Все активы под юрисдикцией США названных лиц и структур или любых других организаций, заблокированные на основании закона из-за того, что они принадлежат попавшим под санкции лицам, заморожены. Гражданам США запрещено вступать с ними в какие-либо деловые отношения", — указывается в тексте.
Кроме того, добавили в ведомстве, «лица, не являющиеся гражданами США, могут столкнуться с [американскими] санкциями» за сотрудничество с фигурантами перечня в крупном объеме или же за то, что они действуют от их имени. В то же время предусмотрен период, в течение которого американские граждане должны свернуть все деловые контакты с попавшими в черный список лицами и структурами из РФ.
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