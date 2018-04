Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи

New cover of @NYMag Cover story by @jonathanchait: https://t.co/xFhlgA6M0x pic.twitter.com/3PcXI0Izue

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) 2 апреля 2018 г.

На фотоколлаже, опубликованном в Twitter-аккаунте журналиста издания Яшара Али, американскому лидеру заменили нос на свиное рыло.

"Дело не в тайном сговоре. И не в безграмотной политике. Не в жестокости. А в коррупции, глупец", — гласит надпись на обложке журнала.

Также Али привел ссылку на главную статью номера, в которой политику Трампа подвергли жесткой критике.

Американский президент уже не впервые появляется на обложке журнала в карикатурном образе. Ранее журнал The New Yorker посвятил обложку очередного выпуска высказыванию Дональда Трампа о том, что все мигранты прибывают в США из «грязных дыр». Издание использовало изображение, на котором из большой черной ямы видна голова человека с прической, как у американского президента. Также New Yorker изображал Трампа в виде появляющегося из леса клоуна.