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Трамп пообещал обсудить с Пентагоном привлечение военных на охрану границы
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Трамп пообещал обсудить с Пентагоном привлечение военных на охрану границы 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время обсудит перспективу размещения военных на границе Мексики и США.
"Мы готовимся к тому, чтобы военные защищали нашу границу с Мексикой, думаю, это то, что мы должны делать. Я вскоре буду обсуждать это с генералом (главой Пентагона Джеймсом) Мэттисом. Я думаю, это то, что мы должны сделать", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.
Ранее в СМИ проходила информация о том, что администрация США рассматривает варианты по усилению охраны границы для борьбы с потоком нелегальных мигрантов и наркотиков за счет средств Пентагона.
В марте конгресс США принял бюджет страны, который Трамп был вынужден подписать. Вместо 25 миллиардов, которые администрация просила на строительство стены на границе с Мексикой, законодатели выделили лишь 1,6 миллиарда.
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