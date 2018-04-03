Трамп пообещал обсудить с Пентагоном привлечение военных на охрану границы

Латвии и Литвы. "Мы готовимся к тому, чтобы военные защищали нашу границу с Мексикой, думаю, это то, что мы должны делать. Я вскоре буду обсуждать это с генералом (главой Пентагона Джеймсом) Мэттисом. Я думаю, это то, что мы должны сделать", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами Эстонии

Ранее в СМИ проходила информация о том, что администрация США рассматривает варианты по усилению охраны границы для борьбы с потоком нелегальных мигрантов и наркотиков за счет средств Пентагона.

В марте конгресс США принял бюджет страны, который Трамп был вынужден подписать. Вместо 25 миллиардов, которые администрация просила на строительство стены на границе с Мексикой, законодатели выделили лишь 1,6 миллиарда.