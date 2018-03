Денис Родман надеется, что Ким Чен Ын примерит бейсболку с лозунгом Трампа 

Бывший баскетболист выложил фотомонтаж, где лидер КНДР изображен в красной бейсболке с лозунгом предвыборной кампании Трампа 2016 года. «Надеюсь, что это произойдет после встречи моих двух друзей и лидеров в следующем месяце. Мир, любовь, нет войне, да дипломатии», — написал Родман.

Экс-баскетболист является частым гостем в КНДР: он посетил эту страну шесть раз, последний визит состоялся летом прошлого года. В феврале 2013 года спортсмен вместе с Ким Чен Ыном присутствовал на баскетбольном матче между американской командой «Гарлем Глобтроттерз» и северокорейской сборной. В 2014 году Родман посетил Пхеньян трижды, в том числе для проведения тренировок с местными баскетболистами. В июне прошлого года он снова прибыл в КНДР и подарил Ким Чен Ыну книгу «Искусство сделки» (The Art of the Deal), написанную Трампом.