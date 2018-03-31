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Трамп рассмешил американцев провальными попытками поцеловать Хоуп Хикс
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Трамп рассмешил американцев провальными попытками поцеловать Хоуп Хикс 

Свободная пресса 13 минут назад
Фото: Свободная пресса
Неудачные попытки Дональда Трампа поцеловать девушку вызвали насмешки. Президент США в очередной раз оконфузился. На этот раз смех у пользователей Сети вызвали его знаки внимания к Хоуп Хикс.
До недавнего времени женщина занимала должность директора по коммуникациям. О своем увольнении она объявила в последний день февраля. Ее называли «переводчицей» президента: Хикс хорошо понимала, как донести мысли главы до СМИ. Однако прощальный флирт пожилого обольстителя Хикс восприняла довольно прохладно. На появившихся в Сети кадрах видно, как Трамп два раза пытается подарить ей свой поцелуй, но каждый раз женщина уворачивается и в итоге успешно избегает столь тесного контакта, сообщает Vladtime.
Американцев позабавило и выражение лица экс-сотрудницы Белого дома: от Дональда Трампа она удалялась с очевидной усмешкой. Пользователи заметили также, что Хоуп вытерла о пиджак руку, которой здоровалась с президентом. Из-за этого многие выражают беспокойство о дальнейшей карьере женщины, на которую Трамп вполне может затаить обиду.
Дональд Трамп не впервые становится объектом шуток. Ранее «Свободная пресса» сообщала, что его прическа не раз становилась предметом шуток и обсуждений. В свое время в ее натуральности усомнилась певица Шер, на что Трамп ответил, что у него-то как раз все натуральное, в отличие от Шер.
Новости политики: Трамп заверил Путина, что США выйдут победителями из гонки вооружений.
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