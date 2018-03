Джим Керри нарисовал шарж на Дональда Трампа и предложил его в качестве официального портрета президента

Dear Smithsonian National Portrait Gallery @NPG, I know it’s early but I’d like to submit this as the official portrait of our 45th President, Donald J. Trump. It’s called, 'You Scream. I Scream. Will We Ever Stop Screaming?' pic.twitter.com/LrCmlXXpv7— Jim Carrey (@JimCarrey) 29 марта 2018 г.

Знаменитый актер Джим Керри нарисовал шарж на президента США Дональда Трампа , на котором президент дергает свой сосок перед тарелкой с мороженым. Свою карикатуру Джим Керри назвал: «Ты кричишь. Я кричу. Когда-нибудь мы перестанем кричать?».

В США после окончания срока правления президенты предоставляют в Национальную галерею свои портреты для экспозиции. Актер обратился к Смитсоновской Национальной галерее с предложением взять эту картину в качестве официального портрета Дональда Трампа досрочно.

Джим Керри не первый раз рисует карикатуры на президента США. Недавно он выложил в своем твиттере шарж на Дональда Трампа, где президент купается в сточной канаве рядом со знаком: «Осторожно, загрязнение политики сточными водами может привести к болезням».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.