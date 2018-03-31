Актер Джим Керри показал «истинное лицо» Трампа

Карикатуру, на которой президент Штатов поедает мороженое в халате с раскрытой грудью и трогает свой сосок, актер назвал «Ты кричишь. Я кричу. Когда-нибудь мы перестанем кричать?».

После окончания срока правления президенты США предоставляют свои портреты в Национальную галерею. В соцсети Керри обратился к Смитсоновской Национальной галерее с предложением досрочно взять шарж в качестве официального портрета Трампа.

Джим Керри не первый раз высмеивает действующего президента США. Недавно он выложил шарж на Трампа, купающегося в сточной канаве рядом со знаком: «Осторожно, загрязнение политики сточными водами может привести к болезням».

Ранее актер, продюсер и сценарист также опубликовал шарж на Трампа под названием «Злая ведьма западного крыла и путинские летучие обезьяны», кроме того, он высмеивал зависимость президента США от социальных сетей и многое другое.