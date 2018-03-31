Символ власти. Как связаны Трамп, фильмы для взрослых и журнал Forbes

За последние два месяца история о том, как Сторми Дэниэлс, известная по ролям в фильмах для взрослых, ударила Дональда Трампа по лицу журналом с его изображением на обложке, много раз попадала в заголовки. Об инциденте стало известно в январе, когда Дэниэлс рассказала о своей связи с президентом США в далеком 2006 году (тогда же она играючи ударила его журналом — якобы по его собственной просьбе). До сих пор ведутся бурные споры о том, каким изданием воспользовалась порнозвезда.

Самый популярный вариант был выдвинут в ток-шоу Mother Joe, где присутствовала Дэниэлс — речь идет о выпуске Forbes 400 за 2006 год, в котором была опубликована статья о Трампе и его детях. Трамп появился на обложке журнала вместе с сыном Дональдом-младшим слева и дочерью Иванкой справа. С учетом того, как давно Трамп хотел попасть в Forbes 400, такое предположение кажется логичным.

Есть только одна проблема: утверждается, что инцидент произошел в июле 2006 года, за несколько месяцев до публикации того выпуска. «Нарушена хронология, — говорит журналист Стефан Фич, который в 2006 году написал в Forbes ту самую статью о Трампе, а сейчас управляет собственной издательской компанией. — Я не думаю, что это возможно, если только ее не подводит память и этот инцидент не случился немного позднее».

Кроме того, Дэниэлс рассказала в телешоу 60 Minutes, что Трамп спросил ее: «Ты видела мой новый журнал?». Как замечает The Daily Beast, такая формулировка добавляет веса другой теории — о том, что Трамп говорил не о Forbes, а о выпуске собственного журнала Trump Magazine. Трамп предоставил лицензию на использование своего имени издателям ежеквартального журнала, которые продавали его в киосках и рассылали по многим зданиям, принадлежащим Трампу. Он появился на обложке весной 2006 года, примерно тогда же (хотя, возможно, на несколько месяцев раньше), когда произошел эпизод с Дэниэлс.

На обложке было крупно написано, что Трамп находился «На вершине мира», а о приближающем кризисе на рынке жилья пренебрежительно говорилось: «Пузырь? Какой пузырь? Советы по недвижимости от Трама». В отличие от выпуска Forbes с Трампом на обложке — который был датирован 9 октября 2006 года и появился в продаже в середине сентября — этот журнал был опубликован в июле 2006 года. Кроме того, он больше подходит под слова Трампа «мой новый журнал». Может быть, именно им Сторми Дэниэлс отхлестала Трампа?

«Сейчас я практически уверен, что это был экземпляр Trump Magazine, — говорит Фич, который не скрывает своего облегчения, что не его статья оказалась в центре скандала. — Это кажется наиболее правдоподобным объяснением».

Тем не менее, эти сведения не позволяют поставить точку в обсуждении. В январском сообщении Mother Joе говорится, что несколько лет назад Сторми Дэниэлс прямо заявила, что отхлестала Трампа экземпляром Forbes. Как утверждает Mother Joe, в 2009 году, когда Дэниэлс подумывала податься в политику в родном штате Луизиана, она встречалась с политическими консультантами, чтобы выбрать потенциальных спонсоров кампании среди ее контактов в телефоне. Прозвучало и имя Трампа.

«Дональд Трамп? У нее в телефоне?» — написал один консультант другому, согласно частично отредактированной email-переписке, опубликованной Mother Joe. «Ага», — ответил второй консультант. — «Она говорит, что однажды он заставил ее три часа смотреть с ним „Неделю акул“. А в другой раз попросил отхлестать его журналом Forbes».

Юрист Дэниэлс отказался предоставить комментарии для этой статьи. Трамп отрицает, что вообще состоял в связи с Дэниэлс. В понедельник во время брифинга заместитель пресс-секретаря Белого дома сообщил репортерам, что «президент не считает, что какие-либо из заявлений, сделанных мисс Дэниэлс в интервью вчера вечером, соответствуют действительности». Так что детали скандала остаются в тайне.

Но ясно одно: если Сторми Дэниэлс и отхлестала будущего президента США журналом в июле 2006 года, она практически наверняка не использовала выпуск Forbes 400 за 2006 год с фотографией Трампа на обложке.

Перевод Натальи Балабанцевой