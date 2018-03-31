Ситуация в ДНР обострилась

В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась, украинские силовики продолжают срывать перемирие, которое было объявлено 30 марта, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин В пятницу в Донбассе вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах. "Обстановка на линии соприкосновения снова обострилась. Враг продолжает срывать перемирие, объявленное с 00 часов 30 марта в приближении пасхальных праздников", — сказал Басурин. Басурин пояснил, что на юге ДНР перемирие было сорвано неумелыми действиями силовиков, в результате которых вблизи позиций подразделений вооруженных сил Украины взорвалось несколько мин, данный инцидент был воспринят как огонь с позиций ополчения, что и вызвало огонь по силам ДНР.