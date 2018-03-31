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Гатилов: высылка дипломатов из ООН нарушает все нормы
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Гатилов: высылка дипломатов из миссии ООН нарушает все международные нормы 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что высылка дипломатов из российской миссии ООН в Нью-Йорке противоречит всем международным соглашениям.
«Они работают как представители России при ООН, а не при правительстве США. И любые действия по их высылке являются абсолютно неправомерными и противоречат всем международным соглашениям и конвенциям о дипломатических сношениях», — приводит РИА Новости слова Гатилова.
Он отметил, что Москва рассматривает действия Вашингтона как нарушающие все международные документы.
Также Гатилов добавил, что Москва не ожидает высылки российских дипломатов при отделениях ООН в Женеве и рассчитывает, что Швейцария не поддастся на провокации.
26 марта США, Канада, Австралия и ряд европейских стран объявили о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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