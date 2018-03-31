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Украина обнародовала решение о прекращении экономического сотрудничества с Россией
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Украина обнародовала решение о прекращении экономического сотрудничества с Россией 

Газета.Ru 23 минуты назад
Правительство Украины обнародовало решение о завершении программы по экономическому сотрудничеству с Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикации в официальной прессе страны.
"Кабмин Украины постановляет: прекратить действие программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы, заключенной 7 июня 2011 года в Москве. Министерству иностранных дел сообщить в установленном порядке правительству Российской Федерации о решении кабмина Украины", — говорится в постановлении.
Ранее сообщалось, что на Украине решили прекратить экономическое сотрудничество с Россией.
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