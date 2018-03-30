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Один американский солдат и представитель коалиционных сил погибли в Сирии
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Один американский солдат и представитель коалиционных сил погибли в Сирии 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Вашингтон, 30 марта /Синьхуа/ — Армия США сегодня сообщила о  гибели из-за придорожной мины американского солдата и представителя
коалиционных сил во главе с США в Сирии. —0—
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