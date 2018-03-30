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Дефицит внешней торговли Украины резко вырос
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Дефицит внешней торговли Украины резко вырос 

Украина.ру 52 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. По данным Нацбанка, дефицит внешней торговли товарами при этом вырос на 38,8% — до $1,26 млрд
По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в $2,625 млрд против $541,6 млн профицита за 2016-й год.
Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом на уровне $6,848 млрд, что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.
Как отмечал ранее в комментарии Ukraina.ru президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, ни одна европейская страна не входит в пятерку по уровню украинского экспорта.
«По странам первое место занимает Россия, потом Египет, Китай, Турция, Индия и только потом Польша», — констатировал Охрименко.
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