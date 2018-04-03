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СК возбудил уголовное дело против главы МВД Украины
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СК возбудил уголовное дело против главы МВД Украины 

ТАСС 45 минут назад
Фото: Главный региональный
СК возбудил уголовное дело против главы МВД Украины за воспрепятствование голосованию на выборах президента РФ.
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