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Мелания Трамп приехала в детскую больницу
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Мелания Трамп приехала в детскую больницу 

Peopletalk 59 минут назад
Фото: Peopletalk
Mary's Medical Center в Калифорнии. Первая леди США поздравила пациентов и их родителей с наступающей Пасхой.
Журналистам о визите Белый дом не сообщил, так что узнали о нем только сейчас — когда Мелания выложила фотографии с поездки в Twitter.
Кстати, это первое появление Мелании на публике после интервью порноактрисы Сторми Дэниелс (39), которая рассказала о сексуальной связи с Дональдом Трампом (71).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/melaniya-tramp-priehala-v-detskuyu-bolnitsu/
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