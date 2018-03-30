Мелания Трамп приехала в детскую больницу

Mary's Medical Center в Калифорнии. Первая леди США поздравила пациентов и их родителей с наступающей Пасхой.

Журналистам о визите Белый дом не сообщил, так что узнали о нем только сейчас — когда Мелания выложила фотографии с поездки в Twitter.

Кстати, это первое появление Мелании на публике после интервью порноактрисы Сторми Дэниелс (39), которая рассказала о сексуальной связи с Дональдом Трампом (71).

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/melaniya-tramp-priehala-v-detskuyu-bolnitsu/