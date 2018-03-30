Трамп велел помощникам не обсуждать меры против России публично

Вашингтон — Как сообщает ряд высокопоставленных источников в президентской администрации , советники Трампа по национальной безопасности месяцами убеждали его подписать план поставки американских вооружений на Украину в поддержку борьбы с сепаратистами, поддерживаемыми Россией

Когда же президент наконец одобрил новый внешнеполитический курс, он велел своим советникам не распространяться о его решении, сообщают официальные лица. По словам Трампа, это может встревожить президента России Владимира Путина

«Он не хочет, чтобы это всплыло, — сообщил чиновник Белого дома, — поэтому для него тема нежелательная».

От дальнейших комментариев в Белом доме отказались.

По словам официальных лиц, разрыв между негласными решениями Трампа и его официальной позицией по отношению к России, вызывающий все большее недоумение, коренится в его неугасших надеждах наладить более теплые отношения с Путиным. Трамп упрямствует, потому что не желает, чтобы его шаги были трактованы как попытка утихомирить СМИ и критиков, недовольных его молчанием или чересчур лестными отзывами о российском лидере.

Критики считают «мягкотелость» Трампа по отношению к Путину дурным предзнаменованием. По их мнению, она может неким образом связана с российским вмешательством в американские выборы и федеральным расследованием возможного сговора в ходе президентской кампании Трампа, хотя тот подобные слухи и наотрез отрицает.

За кулисами, однако, Трамп недавно позволил себе выражения пожестче, сообщают официальные лица, считая, впрочем, смену тона скорее реакцией на путинские вызовы американской администрации, чем сигналом того, что Трамп начал считать его личным врагом. В прошлом месяце Путин заявил, что Россия якобы заполучила новые ядерные вооружения для удара по США , продемонстрировав в подтверждение своей угрозы видео-ролик смоделированной атаки — и это, по словам одного чиновника «задело президента за живое».

Германии и Причем задело настолько, что сразу после путинской речи Трамп обзвонил лидеров Франции Великобритании , сообщив им, что лидер русских затеял нечто опасное и что им вчетвером надо держаться вместе, сообщает чиновник Белого дома, осведомленный об этих звонках.

По словам еще двух помощников, на прошлой неделе Трамп заявил Путину: «Хочешь гонку вооружений — пожалуйста. Только выиграю я». Трамп якобы добавил, будто надеется, что слова Путина были лишь предвыборной риторикой, и похвастался тем, что обеспечил США военный бюджет в 700 миллиардов долларов (более 40 триллионов рублей — прим. пер.), крупнейший за всю историю страны.

В последующем же разговоре с репортерами президент и словом не обмолвился ни о какой напряженности, заявив, что они «мило побеседовали» и что он планирует в скором времени встретиться с Путиным, дабы обсудить, как остановить гонку вооружений.

Всего через несколько дней разрыв между политикой и риторикой Трампа по отношении к России вскрылся еще раз.

В понедельник Белый дом объявил о высылке 60 российских дипломатов — это крупнейшая порция со времен холодной войны — в ответ на якобы совершенную Москвой нервно-паралитическую атаку на бывшего шпиона в Великобритании. Высылка стала самой крутой мерой против России за все президенство Трампа, а он и снова о ней не проронил. Более того, он настоял на том, чтобы в сообщение Белого дома включили пассаж о том, что он «все еще настроен на сотрудничество с Россией».

Похожее молчание Трамп хранил и в четверг, когда Россия объявила об ответной высылке американских дипломатов и закрытии консульства в Санкт-Петербурге

То же самое перетягивание каната разыгралось за кулисами две недели назад, когда обсуждалось решение Трампа ввести новые санкции против России в наказание за вмешательство Москвы в выборы 2016 года и дорого обернувшуюся кибератаку мирового масштаба в прошлом году.

Как утверждает один из участников этой дискуссии, Трамп изначально намеревался санкции отложить, утверждая, будто российское вмешательство на исход выборов не повлияло, но после похвальбы Путина ядерным оружием засомневался.

Введя же санкции, Трамп, по сообщению официальных лиц, оставил Белому дому противоречивые инструкции насчет публичной огласки этого шага. Некоторым сотрудникам Трамп якобы заявил, что не против, а другим — велел сохранять молчание.

Помощники уже начали подстраиваться под привычки президента, тщательно подбирая слова, а от части споров попросту уклоняясь. И хотя в материалах для брифинга к звонку Путину, как первой сообщила газета «Вашингтон Пост» (The Washington Post), конкретно значилось «НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ», никто из советников не решился сделать устное донесение, поскольку, по их мнению, оно бы все равно ни к чему не привело.

«Он все равно скажет, что сочтет нужным», — заявил один чиновник.

К ужасу, но никак не к удивлению своих советников, Трамп Путина все же поздравил. Однако его помощники говорят, что встреча с Путиным на самом деле под большим вопросом, потому как Трамп этот разговор заводит со всеми без исключения иностранными лидерами из ни к чему не обязывающей вежливости.

Занять более агрессивную позицию по отношению к России Трампа побудили аргументы советников по безопасности, что Путин лучше всего понимает язык силы и что добиться успеха можно лишь проявив жесткость.

Эти аргументы один чиновник назвал «российской мотивацией» для Трампа.

«Он держится за свое. Он считает, что США не повредят более дружественные отношения с Россией и уверен, что сможет их добиться», — объяснил он.

Более того, улучшение отношений с Россией Трамп воспринимает как доказательство своей подлинной власти.

По словам другого помощника, Трамп считает стабильные отношения с Россией залогом решения других вопросов, таких как сирийский.

Убедить Трампа одобрить оружейные поставки на Украину в первую очередь пытался покидавший свой пост госсекретарь Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson). План, вызвавший российские протесты, предполагал продажу американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin), чьих поставок Киев добивался от Вашингтона долгие годы. Президент Барак Обама (Barack Obama) неоднократно отклонял украинские запросы из опасений, что это вызовет эскалацию напряжения в отношениях с Россией.

По сообщению официальных лиц, Тиллерсон впервые добился аудиенции у президента для обсуждения этого плана сразу после того, как он был одобрен прошлым летом, после чего неоднократно поднимал тему во время регулярных встреч все последние месяцы.

Даже когда план уже лежал у него на столе в ожидании подписи, президент продолжал высказывать опасения, что это усилит трения с Россией и приведет к еще более крупным разногласиям. По словам чиновников, Трамп считал Украину сугубо европейской проблемой, не видя смысла вмешиваться ему лично. Перед тем как все-таки подписать план в декабре, он, однако, настоял на том, что американские вооружения будут проданы, а не переданы безвозмездно.

«Тиллерсон взял его измором», — комментирует представитель Белого дома.

Но и после подписания Трамп продолжал сомневаться. Вскоре после этого Трамп пожаловался своему советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру (H. R. McMaster), что в результате этого решения ситуация на Украине может скатиться в полномасштабную войну. Недавно отправленный в отставку Макмастер ответил, что война на Украине уже идет, на что Трамп парировал, что США-то в ней не участвуют.

На прошлой неделе, когда команда советников по безопасности подготовила варианты ответа на российскую химическую атаку в Великобритании, Трамп вновь высказал уже знакомые жалобы. По словам помощников, он заявил, что не собирается принимать решительных шагов против России до тех пор, пока соответствующим образом не отреагируют союзники США в Европе. И его позиция помогла скоординировать действия по высылке более сотни российских дипломатов из более двух десятков стран.

В прошлую пятницу советники предоставили Трампу три варианта действий. Он выбрал средний путь, мотивируя это тем, что если Россия сменит свою пластинку, то к крайним мерам прибегать не стоит. Но, возможно, придется, если все останется по-прежнему, сообщили официальные лица.