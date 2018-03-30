Франция не планирует самостоятельных военных операций на севере Сирии — СМИ

Власти Франции не планирует проведение самостоятельных военных операций на севере Сирии , сообщает Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По словам собеседника агентства, французские войска будут участвовать во всех боевых действиях на сирийской территории лишь в составе международной коалиции.