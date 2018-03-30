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Франция не планирует самостоятельных военных операций на севере Сирии — СМИ
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Франция не планирует самостоятельных военных операций на севере Сирии — СМИ 

Аргументы и Факты 53 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Власти Франции не планирует проведение самостоятельных военных операций на севере Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
По словам собеседника агентства, французские войска будут участвовать во всех боевых действиях на сирийской территории лишь в составе международной коалиции.
Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон в Дамаске на встрече с делегацией оппозиционных властям «Сил демократической Сирии» пообещал направить войска в город Манбидж в ближайшее время, чтобы «остановить продвижение турецкой армии в регионе». Численность подразделений не указывалась.
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