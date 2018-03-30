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Кремль напомнил о последствиях поставок Украине летального оружия США
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Кремль напомнил о последствиях поставок Украине летального оружия США 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Москва неоднократно заявляла о возможных негативных последствиях поставок летального оружия США Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно уже говорили о возможных негативных последствиях такого решения. Эта точка зрения Москвы хорошо известна в Вашингтоне, она неоднократно доводилась до сведения наших американских коллег, поэтому об этом в Вашингтоне хорошо знают», — цитирует Пескова РИА «Новости».
Об этом было заявлено в ответ на вопрос прессы, обсуждала ли Москва подписание плана по поставке нового смертельного оружия США Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что американский конгресс собирается предоставить Украине 200 млн долларов на военную помощь, включая летальное оружие. До этого источник сообщал, что на эти цели Конгресс США собирался выделить 350 млн долларов, хотя украинский президент Петр Порошенко заявлял, что эта сумма составит не менее 500 млн долларов.
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявлял, что Киев начнет новый виток насилия в Донбассе, как только получит образцы летального оружия из США.
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