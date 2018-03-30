Эксперт прокомментировал заявление Трампа о скором уходе США из Сирии 

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с ФАН прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о скором уходе США из Сирии. «К сожалению, многие заявления Трампа не были исполнены. И это может постичь такая же участь. Вывести американские войска из Сирии будет тяжело, и этот вопрос зависит не только от президента США. Вмешаться может конгресс, который, как известно, ведёт совершенно другую внешнеполитическую линию в отношении Ближнего Востока вообще и Сирии в частности. Так что не исключено, что заявление Трампа о скором выходе США из Сирии может остаться просто заявлением»», — сказал Кошкин.
Ранее сообщалось, что Центр по примирению принял решение о продлении гуманитарных пауз в Сирии.