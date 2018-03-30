Ещё
Трамп рассказал, когда американцы покинут Сирию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию

Трамп рассказал, когда американцы покинут Сирию 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Заявление об этом он сделал перед жителями Огайо.
Дональд Трамп выступил с речью, в которой сделал заявление о том, что американские военнослужащие вскоре могут покинуть территорию Сирии. Глава США заявил, что американские военные вернутся домой, как только «Вышибут дух из »Исламского государства" *».
Между тем, напомним, что ранее американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что американские войска остаются в Сирии не только для борьбы с терроризмом.
* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
ТК «Звезда»: последние новости
Россия и Украина официально прекратили сотрудничество в сфере ОПК Трамп собирается назначить главного врача Белого дома министром по делам ветеранов В Раде назвали число погибших украинских военнослужащих в Донбассе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию237
Минфин припугнул Великобританию131
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ364
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»201
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток68
Видео
Минобороны показало испытания ракеты «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:34
Трамп пообещал Путину выиграть гонку вооружений
США В мире
00:52
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию
Армия Войска
00:48
У музыканта из США нашли секс-темницу
Шоу-бизнес
04:05
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»
Шоу-бизнес
04:50
В деле Джигарханяна появился таинственный покровитель
Шоу-бизнес
00:27
Борисов попал в неловкую ситуацию
Шоу-бизнес
05:54
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение