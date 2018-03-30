Трамп рассказал, когда американцы покинут Сирию 

Заявление об этом он сделал перед жителями Огайо.
Дональд Трамп выступил с речью, в которой сделал заявление о том, что американские военнослужащие вскоре могут покинуть территорию Сирии. Глава США заявил, что американские военные вернутся домой, как только «Вышибут дух из »Исламского государства" *».
Между тем, напомним, что ранее американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что американские войска остаются в Сирии не только для борьбы с терроризмом.
* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.