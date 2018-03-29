В ДНР издан приказ о пасхальном перемирии

В ДНР издан приказ о соблюдении пасхального перемирия с 30 марта

Оперативное командование провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) издало приказ о неукоснительном соблюдении режима тишины в Донбассе с полуночи 30 марта.

"Командирам отрядов народной милиции приказываю обеспечить выполнение режима прекращения огня на линии соприкосновения в назначенных зонах ответственности с 00:00 часов 30 марта 2018 года", — приводит Донецкое агентство новостей текст документа за подписью начальника ведомства.

Командиры подразделений обязаны довести до личного состава содержание документа и провести заблаговременно необходимый инструктаж. В случае срыва режима тишины — доложить вышестоящему должностному лицу с последующим проведением расследования и наказанием нарушителей.