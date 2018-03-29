Россия и США наладили отношения в Сирии «на тактическом уровне»

США в Вооруженным силам России Сирии удалось наладить отношения «на тактическом уровне», заявил начальник штаба американских ВВС Дэвид Голдфин.

Военачальник США отметил, что контакты российских и американских вооруженных сил в Сирии за последний год стали более зрелыми, передает ТАСС

«Ничего в целом не изменилось в том, как мы поддерживаем связь. Говорю это потому, что мы поддерживаем связь уже какое-то ощутимое время. Но эти контакты стали более зрелыми», — заявил Голдфин.

Также он отметил, что российским и американским военным «удалось установить отношения» между теми, кто… находится в большей степени на тактическом уровне, занимаясь каждодневными операциями».

Ранее представитель объединенного командования ВВС США Эндрю Крофт заявил, что канал по предотвращению конфликтов американских войск с Россией работает «очень профессионально».