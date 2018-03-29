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Россия и США наладили отношения в Сирии «на тактическом уровне»
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Россия и США наладили отношения в Сирии «на тактическом уровне» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Вооруженным силам России и США в Сирии удалось наладить отношения «на тактическом уровне», заявил начальник штаба американских ВВС Дэвид Голдфин.
Военачальник США отметил, что контакты российских и американских вооруженных сил в Сирии за последний год стали более зрелыми, передает ТАСС.
«Ничего в целом не изменилось в том, как мы поддерживаем связь. Говорю это потому, что мы поддерживаем связь уже какое-то ощутимое время. Но эти контакты стали более зрелыми», — заявил Голдфин.
Также он отметил, что российским и американским военным «удалось установить отношения» между теми, кто… находится в большей степени на тактическом уровне, занимаясь каждодневными операциями».
Ранее представитель объединенного командования ВВС США Эндрю Крофт заявил, что канал по предотвращению конфликтов американских войск с Россией работает «очень профессионально».
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