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Украинский суд продлил арест журналисту Муравицкому до 27 мая
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Украинский суд продлил арест журналисту Муравицкому до 27 мая 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. СУД НА УКРАИНЕ ПРОДЛИЛ ДО 27 МАЯ АРЕСТ ЖУРНАЛИСТУ МУРАВИЦКОМУ, ОБВИНЯЕМОМУ ЗА СВОИ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ В ГОСИЗМЕНЕ — АДВОКАТ
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