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Разорвано соглашение РФ и Украины о поставках оружия
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Разорвано соглашение РФ и Украины о поставках оружия 

BFM.RU 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Соглашение между правительством РФ и Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники прекратило действие. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает РИА Новости.
«28 марта 2018 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения, подписанного в Киеве 8 февраля 1995 года», — говорится в документе, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
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