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Между Россией и Украиной прекращено действие соглашение о поставках оружия
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РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну

Между Россией и Украиной прекращено действие соглашение о поставках оружия 

РИА Новости 25 минут назад
ПРЕКРАЩЕНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ ОТ 1995 ГОДА О ПОРЯДКЕ ВЗАИМНЫХ ПОСТАВОК ОРУЖИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ — ДОКУМЕНТ
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