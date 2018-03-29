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Между Россией и Украиной прекращено действие соглашение о поставках оружия
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РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
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РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
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Между Россией и Украиной прекращено действие соглашение о поставках оружия
РИА Новости
25 минут назад
Комментарии
ПРЕКРАЩЕНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
РОССИЕЙ
И
УКРАИНОЙ
ОТ 1995 ГОДА О ПОРЯДКЕ ВЗАИМНЫХ ПОСТАВОК ОРУЖИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ — ДОКУМЕНТ
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