В администрации США заявили, что страна готова принять новых российских дипломатов 

Двери США для новых российских дипломатов открыты, сообщил представитель администрации США. «Наши двери открыты», — цитирует РИА Новости его ответ на вопрос, могут ли приехать новые российские дипломаты в США.
Кроме того, он добавил, что у Вашингтона «нет лимита по числу» российских дипломатов, принимаемых американской стороной.
Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что двери для диалога Москвы и Вашингтона остаются открытыми.
26 марта США, Канада и ряд стран Европейского союза объявили о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери.