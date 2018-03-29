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В администрации США заявили, что страна готова принять новых российских дипломатов
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В администрации США заявили, что страна готова принять новых российских дипломатов 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Двери США для новых российских дипломатов открыты, сообщил представитель администрации США. «Наши двери открыты», — цитирует РИА Новости его ответ на вопрос, могут ли приехать новые российские дипломаты в США.
Кроме того, он добавил, что у Вашингтона «нет лимита по числу» российских дипломатов, принимаемых американской стороной.
Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что двери для диалога Москвы и Вашингтона остаются открытыми.
26 марта США, Канада и ряд стран Европейского союза объявили о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери.
RT на русском: последние новости
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