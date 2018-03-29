Личный врач Трампа стал новым министром по делам ветеранов 

Президент США Дональд Трамп назначил своего личного врача адмирала Ронни Джексона новым министром по делам ветеранов. Его кандидатуру должен будет утвердить сенат, передает РИА Новости.
До тех пор исполняющим обязанности министра будет Роберт Уилки из минобороны США. Он заменит покинувшего данный пост Дэвида Шулькина, который приступил к обязанностям главы ведомства в феврале 2017 года. Причины его отставки не сообщаются, однако ранее Шулькин потратил на командировку в Европу 122 тысячи долларов госсредств. На чиновника также была подана жалоба после того, как он якобы попросил своего охранника сопровождать его во время похода в магазин и везти тележку.
Джексон работает врачом в Белом доме с администрации Джорджа Буша-младшего.