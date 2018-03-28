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Киев допустил возможность наличия украинских ракетных двигателей в КНДР
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Киев допустил возможность наличия украинских ракетных двигателей в КНДР 

РИА Новости 39 минут назад
УКРАИНА ПОДТВЕРДИЛА ЧТО ДВИГАТЕЛИ НА СЕВЕРОКОРЕЙСКИХ РАКЕТАХ МОГЛИ СОДЕРЖАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ, ПРОИЗВОДИВШИЕСЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЮЖМАШ — ЭКСПЕРТ ООН
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