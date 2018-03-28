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Киев допустил возможность наличия украинских ракетных двигателей в КНДР
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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Киев допустил возможность наличия украинских ракетных двигателей в КНДР
РИА Новости
39 минут назад
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