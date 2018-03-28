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Представитель госдепа США посетит Донбасс
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Представитель госдепа США посетит Донбасс 

Национальная Служба Новостей 49 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер планирует посетить Украину, в частности, Донбасс в конце апреля — начале мая.
«Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России и понять о чем мы можем говорить», — сказал он в интервью «Voice of America».
Курт Волкер рассказал, что последний его контакт с россиянами относительно конфликта в Донбассе был в январе 2018 года.
53-летний Курт Волкер — американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008—2009). С 2011 года занимает пост директора Института Маккейна в Аризоне. С 7 июля 2017 года — специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины.
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