Представитель госдепа США посетит Донбасс

«Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России и понять о чем мы можем говорить», — сказал он в интервью « Voice of America ».

Курт Волкер рассказал, что последний его контакт с россиянами относительно конфликта в Донбассе был в январе 2018 года.